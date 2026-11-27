La docuserie segue Rita nella sua quotidianità, tra gli impegni legati alla notorietà sul web, i rapporti familiari , le polemiche che spesso la vedono protagonista e il rapporto con i suoi follower e detrattori . Dalle strade di Napoli alla ribalta nazionale, il racconto attraversa il presente, segnato dalla popolarità e dalle divisioni che accompagnano la sua figura, e un passato personale complesso con cui continua a confrontarsi. Al centro anche un obiettivo che De Crescenzo non ha mai nascosto: diventare attrice e ottenere un ruolo sul grande schermo.

Nel cast, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, figurano Franco Leone, Massimiliano Fiola, Salvatore Bianco,Rosario Bianco, Laura, conosciuta come La Divina, Giuseppina Verità, Assunta Vespero e Arnaldo Pastore. Sono previsti inoltre gli interventi dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli, dell’autrice e conduttrice Daniela Collu, della giornalista Isabella De Silvestro, di Mario Di Martino, Vincenzo Galasso, del giornalista Peppe Pace e dello scrittore e autore televisivo Antonio Pascale.

Svergognata è una produzione Groenlandia in collaborazione con Prime Video, in associazione con Anemone. Il progetto è prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano, con Cecilia Passa nel ruolo di produttrice esecutiva e Alessandro Elia e Walter De Majo come produttori associati.

Le parole del regista Francesco Lettieri

Più o meno un anno fa stavo salendo le scale del palazzo di Rita De Crescenzo per incontrarla per la prima volta. Non avevo TikTok, non conoscevo la sua storia e non sapevo bene neanche perché stessi andando a quell’incontro. Mi era stato proposto di realizzare un documentario o una docuserie su di lei. Inizialmente mi ero fatto una risata. Consideravo Rita un personaggio divertente, un freak, ma non riuscivo a immaginare cosa ci fosse da raccontare sulla sua vita. Non avevo nessuna intenzione di fare una docuserie, ma incontrarla poteva essere qualcosa di diverso da raccontare agli amici.

Mentre varcavo la soglia di casa sua, già immaginavo le polemiche e le critiche che mi sarebbero state vomitate addosso se avessi realizzato quel progetto. In fondo ero il primo ad avere dei pregiudizi. Un pregiudizio snob, di chi pensa di sapere già cosa meriti attenzione e cosa no, senza essersi preso la briga di conoscere ciò che ha davanti. Mi venne spontanea una domanda, la stessa che si staranno facendo molte persone ora che il progetto è stato annunciato: è davvero necessaria una docuserie su Rita De Crescenzo?

La risposta ho provato a darmela durante quest’anno, nel quale ho conosciuto Rita, suo marito Sasà, i suoi figli Rosario e Raimondo, le collaboratrici domestiche Laura la Divina e Mucella la Regina delle spighe, il manager Franco, il socio in affari Napolitano Store e tutto il mondo incredibile e assurdo che le gira intorno. L’ho seguita nelle sue giornate, nei viaggi a Sharm el-Sheikh e al carcere minorile di Airola, dove va a trovare suo figlio Francesco. Ho osservato lo svolgersi degli eventi con la macchina da presa e una piccola troupe, cercando di essere invisibile, di non intervenire e di non giudicare.

All’inizio non cercavo una morale né un significato nascosto. Volevo semplicemente raccontare la vita di Rita De Crescenzo oggi. Immaginavo un racconto in superficie di una vita in superficie, in un mondo, quello di TikTok, che vive in superficie. Con il passare del tempo, però, dietro i personaggi sono emerse le persone, le loro storie, le sofferenze e le disgrazie. Ho capito che non stavo girando soltanto il quotidiano di una tiktoker famosa, ma una vicenda umana e familiare in cui si intrecciano disuguaglianze sociali, povertà, criminalità, dipendenze dalla cocaina e dal crack, ma anche dai social network e dal bisogno continuo di mostrarsi agli altri. Rita continuava a essere Rita, con i suoi eccessi e le sue contraddizioni. Non sentivo il bisogno di giustificarla né di condannarla, ma soltanto di continuare a osservare. Mi sono reso conto che il problema, all’inizio, non era la superficialità di quello che avevo davanti, ma quella del mio sguardo.

Tornando alla domanda iniziale: è davvero necessaria una docuserie su Rita De Crescenzo? La mia risposta è sì. Almeno per me, che in questa storia ci sono entrato quasi per caso e ho conosciuto un pezzo di mondo contemporaneo che avevo liquidato troppo in fretta, convinto di sapere già cosa meritasse di essere raccontato e cosa no.

Non so se chi guarderà questa serie cambierà idea su Rita De Crescenzo, e non è neanche quello che mi interessa. Mi piacerebbe, però, che qualcuno potesse fare la stessa esperienza che ho fatto io: avvicinarsi a qualcosa che credeva di conoscere e scoprire che forse non lo conosceva affatto. Per me è già una ragione sufficiente per raccontare questa storia.