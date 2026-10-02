Svolta AreNapoli, il nuovo palasport si farà a Poggioreale: c’è il via libera della giunta comunale

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Arriva un nuovo passo verso la realizzazione di AreNapoli, la grande arena multifunzionale prevista a Poggioreale, nell’area oggi dismessa dell’ex Mercato Ortofrutticolo Comunale. La Giunta comunale, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, ha confermato la valutazione positiva sul project financing e rinnovato la dichiarazione di pubblico interesse per un intervento dal valore complessivo di circa 84 milioni di euro.

L’obiettivo è quello di creare un nuovo polo capace di ospitare grandi appuntamenti sportivi, concerti ed eventi culturali, contribuendo allo stesso tempo alla trasformazione di una vasta area tra Poggioreale e il Centro Direzionale. Il progetto AreNapoli era già stato dichiarato di pubblico interesse dal Comune e inserito nel percorso di partenariato pubblico-privato previsto dall’amministrazione.

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Il progetto prevede una grande struttura multifunzionale progettata per accogliere circa 10.000 spettatori durante gli eventi sportivi e fino a 14.500 persone in occasione di concerti e spettacoli musicali. L’Arena sarà pensata come uno spazio flessibile, capace di ospitare manifestazioni molto diverse tra loro e di offrire a Napoli una nuova sede per appuntamenti di grandi dimensioni.

«Si tratta di un palazzetto multifunzionale in grado di attrarre numerosi eventi sportivi e musicali, contribuendo a riqualificare l’intera zona di Poggioreale e del Centro Direzionale», ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi, sottolineando il ruolo della collaborazione tra pubblico e privato nel progetto.

Il progetto prevede anche una palestra di allenamento di circa 1.100 metri quadrati, una palestra fitness distribuita su due livelli per oltre 2.000 metri quadrati e un centro dedicato all’arrampicata sportiva.

Una parte importante dell’intervento sarà destinata agli spazi aperti. Sono previsti infatti circa 30.000 metri quadrati di verde pubblico, con un parco lineare lungo il perimetro dell’area e un secondo spazio attrezzato destinato alla socialità e alle attività all’aperto. Qui dovrebbero trovare posto una cavea per concerti all’aperto, playground per bambini, uno skatepark e un campo sportivo polivalente. A questi spazi si aggiungeranno circa 600 metri quadrati destinati a un Caffè Letterario e a laboratori inclusivi.

Oltre 790 posti auto, negozi e area ristoro: investimento da 84 milioni di euro

Il nuovo complesso avrà anche una componente commerciale, con circa 4.700 metri quadrati destinati a negozi e attività di ristorazione. Particolare attenzione sarà riservata anche alla sosta, uno degli aspetti più delicati quando si parla di grandi eventi.

Il progetto prevede infatti oltre 790 posti auto complessivi, ottenuti attraverso parcheggi a raso e l’ampliamento dei silos del Centro Direzionale. Saranno inoltre realizzati spazi specifici per autobus e ciclomotori. L’intero complesso è pensato come struttura carbon neutral, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’intervento.

La realizzazione dell’Arena sarà sostenuta con risorse private. Il modello scelto prevede la concessione gratuita del diritto di superficie sull’area comunale per 63 anni. Al termine della concessione, la struttura entrerà interamente nel patrimonio del Comune di Napoli, secondo quanto già previsto negli atti approvati dall’amministrazione.

La nuova società proponente è AreNapoli S.r.l., partecipata al 70% da Italstage S.r.l. e al 30% da Graded S.p.A. Il progetto ha già raggiunto una fase avanzata dal punto di vista amministrativo. Dopo la presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e il parere favorevole di esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione Campania, il percorso dovrà proseguire con la Conferenza di Servizi chiamata ad approvare il progetto e con la necessaria variante urbanistica.

Successivamente sarà indetta la gara pubblica per l’affidamento della realizzazione e della gestione della struttura.