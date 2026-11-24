La Procura di Napoli firma il dissequestro dell’immobile e della struttura che ospitava il teatro Sannazaro, andato distrutto alcuni mesi fa in un incendio.
È il pm Valentina Rametta ad accogliere la richiesta avanzata dall’amministratore del Condomincio Largo S.Orsola a Chiaia n.4/6. Ora la gestione dell’immobile torna nella disponibilità dei legittimi amministratori.
Si attendono le conclusioni delle indagini della Procura, che ipotizza il reato di incendio colposo in relazione al cattivo funzionamento di una saldatrice. Pochi giorni fa è stata la associazione il Cratere di Chiaia a reclamare interventi per la bonifica dell’area.
A riportarlo, Il Mattino.