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Vagava lungo una strada provinciale a Marcianise, esponendosi a rischi per la propria incolumità e creando potenziali pericoli per la circolazione. Un pitbull di sei anni, dal mantello bianco e con le orecchie tagliate, è stato soccorso e messo in sicurezza dalla Polizia Provinciale di Caserta, che ha successivamente sequestrato l’animale e denunciato il proprietario.

L’intervento è stato effettuato durante un servizio di pattugliamento nel territorio di Marcianise. Gli agenti, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, hanno individuato il cane sulla carreggiata e richiesto l’intervento del personale dell’Asl di Caserta per il recupero e la messa in sicurezza.

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Taglia le orecchie al pitbull a Marcianise, proprietario finisce nei guai

Le successive verifiche hanno consentito di risalire al proprietario, un uomo di 43 anni residente in città. Nel corso degli accertamenti, i poliziotti provinciali hanno constatato che il pitbull presentava le orecchie tagliate, una pratica vietata in assenza di comprovate esigenze terapeutiche.

Convocato presso il comando per fornire chiarimenti, l’uomo non avrebbe saputo documentare le ragioni dell’intervento subito dall’animale. Gli elementi raccolti hanno portato alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica competente per l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali.

Nel corso delle procedure di identificazione sono emersi anche dubbi sul documento esibito dal 43enne, risultato privo del microchip integrato previsto per la carta d’identità elettronica. Anche su questo aspetto sono state avviate ulteriori verifiche.

Il pitbull è stato sottoposto a sequestro e affidato alle cure necessarie. La posizione del proprietario resta al vaglio dell’autorità giudiziaria: eventuali responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.

L’operazione rientra nell’attività di vigilanza e controllo del territorio svolta dalla Polizia Provinciale di Caserta, coordinata dal comandante Chiariello, nell’ambito delle iniziative dell’Ente guidato dal presidente Anacleto Colombiano per il contrasto agli illeciti e la tutela del benessere animale.