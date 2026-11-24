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Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono arrivati a via Nuova Marina dove un 36enne di origini nigeriane irregolare sul territorio aveva, per motivi ancora non chiari, aggredito un suo connazionale 32enne con dei cocci di bottiglia. Il 32enne, regolare sul territorio, è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale Pellegrini in prognosi riservata con ferite al volto e all’addome. I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio il 36enne e lo hanno trasferito in carcere.

Notte di terrore in Stazione Centrale a Napoli, uomo aggredito a colpi di machete

I fatti si sono verificati intorno alle ore 5.00 del mattino di domenica 22 novembre, quando i residenti hanno segnalato l’esplosione di una furiosa rissa in piazza Principe Umberto: al loro arrivo sul posto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno trovato solo uno dei protagonisti della colluttazione, un tunisino di 20 anni. I due contendenti, pertanto, si erano già separati, e il giovane nordafricano aveva espresso la propria volontà di allontanarsi.

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Una tregua, tuttavia, durata pochissimo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 20enne avrebbe deciso di tornare sui propri passi per cercare nuovamente il rivale, e a quel punto sarebbe esplosa una nuova furiosa discussione. In quegli attimi concitati, il 31enne marocchino avrebbe quindi estratto un machete, sferrando un violento colpo che ha centrato la vittima tra la spalla e il collo. Nonostante la grave emorragia, il giovane è riuscito a trascinarsi fino alle volanti per chiedere aiuto ai poliziotti che erano rimasti a presidiare il perimetro tra piazza Principe Umberto e corso Garibaldi e a indicare loro l’uomo che lo aveva appena colpito.