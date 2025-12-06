PUBBLICITÀ
Terremoto a Miano, torna libero Giuseppe Lo Russo

Stefano Di Bitonto
È l’ultimo irriducibile dei ‘capitoni’ di Miano e da ieri pomeriggio ha lasciato il carcere di Terni dove era richiuso al carcere duro. Giuseppe Lo Russo è tornato a piede libero: determinanti le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Domenico Dello Iacono e Antonio Abet che nel corso dell’incidente di esecuzione hanno sostenuto e dimostrato che l’ultima condanna era stata già pienamente assorbita nel precedente cumulo di pena.

Giuseppe Lo Russo era stato condannato soltanto un anno fa a 20 anni per essere ritenuto il mandante degli omicidi di Angelo De Caro e Pasquale Bevilacqua pena poi ridotta a 16 anni. Lo Russo si trovava ininterrottamente in carcere dal 1998 con solo una parentesi nel 2023 per fine pena salvo poi essere nuovamente arrestato per il duplice omicidio De Caro-Bevilacqua.

La sua uscita dal carcere potrebbe innescare nuove fibrillazioni nell’area nord.

