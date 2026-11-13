Terremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita dai residenti

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Un terremoto di magnitudo Md 2.6 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei. I residenti hanno avvertito la scossa stamattina alle ore 08:22:11, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8350, 14.1480 e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, il comunicato del Comune di Pozzuoli

«L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 localizzato nei pressi di Contrada Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 08:22 ora locale (UTC ore 07:22) del 13/11/2026, alla profondità di 2,99 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891, Protezione Civile: 081/18894400 Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei».

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