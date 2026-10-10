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Due scosse di terremoto della stessa magnitudo, 3.2 scala Richter, sono state registrate a distanza di circa un minuto l’una dall’altra, questa mattina, in provincia di Caserta. Gli epicentri sono stati localizzati a pochi chilometri da Gioia Sannitica.

Terremoto nel Casertano, doppia scossa di magnitudo 3.2 avvertita anche a Napoli

Secondo i dati rivisti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la prima scossa è delle 12.22 di oggi, sabato 10 ottobre 2026: magnitudo locale (ML) 3.2, epicentro a 3 chilometri a sud-ovest di Gioia Sannitica, profondità di 9,6 chilometri.

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La seconda è delle 12.23 (le 12.23 e 44 secondi, per la precisione): anche in questo caso ML 3.2, con epicentro a 4 chilometri a sud-ovest del paese e ipocentro a 10,7 chilometri. Per la seconda scossa l’Ingv aveva diffuso in un primo momento una stima provvisoria, con una magnitudo compresa tra 2.9 e 3.4, poi confermata a 3.2 dalla revisione.