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Terribile lutto ad Aversa, Luigi muore stroncato dal malore improvviso

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Terribile lutto ad Aversa, Luigi muore stroncato dal malore improvviso
Terribile lutto ad Aversa, Luigi muore stroncato dal malore improvviso
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Un grave lutto ha sconvolto, nelle ultime ore, la città di Aversa. E’ infatti venuto a mancare Luigi Ornato, di soli 33 anni. La notizia si è diffusa in poco tempo in città lasciando sconvolti e addolorati familiari ed amici.

Terribile lutto ad Aversa, Luigi muore stroncato dal malore improvviso

Luigi è deceduto in seguito ad un malore improvviso che l’ha colpito mentre si trovava a casa. Inutile purtroppo l’arrivo dei soccorsi: i sanitari hanno potuto solo constatarne la morte.

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La notizia ha sconvolto l’intera comunità dove Luigi era molto conosciuto e stimato per il suo lavoro di parrucchiere. Tantissimi i messaggi di cordoglio che si sono riversati sui social.

Luigi lascia la moglie Sara Iodice, l’amata figlioletta di appena un anno Vittoria, il padre Francesco, la madre Annamaria Crispino. La camera ardente è allestita da questa mattina alla Casa Funeraria di via Savoia n. 31 ad Aversa. L’ultimo saluto a Luigi si svolgerà domani alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria a Piazza ad Aversa.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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