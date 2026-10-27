Tifoso del Portici quasi ucciso, i nomi degli aggressori: uno è parente del pentito di camorra

Otto persone sono state arrestate all’alba nell’ambito delle indagini sul violento pestaggio di Mario Spedaliere, il 34enne tifoso del Portici ridotto in fin di vita a Pozzuoli. Si tratta di sette ultras della Puteolana e di un sostenitore del Portici, coinvolti nella rissa scoppiata in strada. Tra gli arrestati figurano anche tre minorenni. Secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, tra i maggiorenni ci sono E.A., fratello di un collaboratore di giustizia, e A.V., fratello minore di un uomo affiliato al clan. I cinque adulti saranno condotti nel carcere di Poggioreale, mentre i tre minorenni saranno trasferiti in un istituto penale minorile. A tutti viene contestata la rissa aggravata.
I nomi dei maggiorenni sono:
1. ALFANO Emanuele 18.08.2007 Pozzuoli
2. BARRETTA Emanuele 23.10.2007 Napoli
3. PASTORE Giovanni Jonathan 12.01.2008 Napoli
4. GRAZIUSO Aniello 29.06.2009 Pozzuoli
Primi arresti differiti per minori dopo il decreto del Governo
Gli arresti in flagranza differita nei confronti dei tre minorenni coinvolti nella rissa tra tifosi di domenica scorsa a Pozzuoli (Napoli) in cui è rimasto gravemente ferito Mario Spedaliere, il supporter 34enne del Portici che ora versa in gravissime condizioni di salute nell’ospedale Santa Maria delle Grazie, sono i primi dopo il decreto sicurezza del 23 ottobre scorso, che prevede la flagranza differita sui minori.
Ieri la sorella di Spedaliere, nel corso di una intervista, ha lanciato un appello in lacrime per convincere l’autore del grave gesto ai danni del fratello a costituirsi.
All’individuazione del 19enne che ha ammesso di avere colpito con una mazza di legno Mario Spedaliere si è giunti grazie alle testimonianze rese dai tifosi del Portici e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.
Il giovane ha anche indicato il luogo dove dopo il raid ha nascosto il bastone adoperato per colpire il 34enne che è stato trovato e sequestrato dai carabinieri.
Tra gli arrestati c’è anche un tifoso del Portici, amico di Spedaliere.
Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli e dalla Procura dei minorenni di Napoli sono state condotte dal commissariato e dai carabinieri di Pozzuoli.
La lettera di Antonella Leardi
𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐭𝐢𝐟𝐨𝐬𝐢, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭.
𝐷𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑒 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑖 𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑧𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝐏𝐮𝐭𝐞𝐨𝐥𝐚𝐧𝐚 𝑒 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢.
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜, 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑢𝑛 𝑎𝑏𝑏𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐩𝐞𝐝𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞, 𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑜 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎. 𝐴𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙’𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠𝑐𝑖𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑜, 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑓𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑔ℎ𝑖𝑒𝑟𝑎. 𝑆𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜, 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑡𝑜, 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑝𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎.
𝐶𝑖𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑐’𝑒̀ 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑜𝑑𝑖𝑜, 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑛𝑎𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑐𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎 𝑛𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑒. 𝐷𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑙𝑒𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑎 𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑒, 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎, 𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎. 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑢𝑜𝑙𝑒, 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑖 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖, 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑙’𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 “𝐶𝑖𝑟𝑜 𝑉𝑖𝑣𝑒” 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒, 𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑢𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜.
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑖𝑟𝑜 𝑉𝑖𝑣𝑒