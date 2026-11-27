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Ad Amsterdam e Copenaghen, i militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, a conclusione di una complessa attività d’indagine, hanno dato esecuzione a un Mandato di Arresto Europeo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Perugia, nei confronti di quattro nigeriani.

Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di essere i promotori di una associazione a delinquere transnazionale dedita all’importazione e allo stoccaggio di ingenti quantitativi di droga nella provincia di Perugia e su tutto il territorio nazionale. L’operazione è stata condotta in stretta sinergia con il personale di FAST Italia, nell’ambito della Task Force European Fugitive Team, e in collaborazione con le forze di Polizia olandesi e danesi. Il provvedimento cautelare costituisce l’esito degli approfondimenti investigativi svolti tra giugno 2024 e aprile 2025, che hanno sviluppato precedenti risultanze.

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I contatti con il clan dei Casalesi

Le indagini, condotte mediante metodologie tradizionali e attività tecniche avanzate, hanno consentito di disarticolare una rete criminale dotata di una struttura stabile e coordinata, la cui centrale di approvvigionamento operava prevalentemente ad Amsterdam, con basi logistiche a Perugia e a Casal di Principe, e contatti documentati con un esponente di spicco del clan dei Casalesi.

L’attività analitica – avvalorata dall’analisi dei telefoni rinvenuti nelle disponibilità degli indagati – ha permesso di ricostruire l’organigramma del sodalizio, definendo i ruoli per la gestione delle forniture, il reclutamento dei trasportatori e la successiva distribuzione della droga in Umbria, nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Campania.

Documentare 138 importazioni di stupefacente tra l’ottobre 2020 e l’aprile 2025, per un quantitativo complessivo stimato in oltre 1200 kg. Sono stati arrestati in flagranza 30 sodali e sequestrare complessivamente 104 kg tra eroina, cocaina ed MDMA. Accertata le modalità di trasporto, che vedevano la droga occultata all’interno di pneumatici di scorta di auto, camper e furgoni, in bagagli a mano ovvero trasportata tramite “corrieri ovulatori”, con gravissimi rischi per l’incolumità personale di questi ultimi.

Si evidenzia che la misura cautelare è stata disposta nella fase delle indagini preliminari sulla base degli elementi indiziari finora raccolti. La responsabilità penale degli indagati dovrà essere accertata nelle successive fasi processuali, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.