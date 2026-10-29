Traffico di droga dalla Spagna a Giugliano, assolto l’indagato brasiliano

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Gusmao De Azevedo Dreyck era stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale in un’operazione che aveva portato all’arresto di varie persone indagate a vario titolo – per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione ai fini di spaccio, aggravata dall’essere composta da 16 persone e dalla detenzione ai fini spaccio.

Il 34enne brasiliano, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello, è stato assolto da ogni accusa dal GIP del Tribunale di Napoli, a seguito del processo con il rito abbreviato, nonostante il pubblico avesse chiesto una condanna ad anni 7 mesi 4 di reclusione.

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Traffico di droga dalla Spagna a Giugliano

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli avevano eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 5 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione ai fini di spaccio, aggravata dall’essere composta da 16 persone e dalla detenzione ai fini spaccio.

I cinque indagati dell’organizzazione criminale, come ricostruito dalle investigazioni svolte, erano accusati di aver agito dal gennaio 2019 al maggio 2020 tra Napoli e Caserta.

Secondo le accuse della Procura di Napoli, coordinata da Nicola Gratteri, alcuni tra loro compravano i biglietti per i voli in Spagna modificando leggermente il loro cognome, mentre gli altri gestivano la società di logistica di Giugliano grazie alla quale importavano e nascondevano la droga.