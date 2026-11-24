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Traffico di ‘bionde’ tra Napoli est e il Nolano, condanne al ribasso per la gang finita al centro dell’inchiesta sul contrabbando di sigarette, inchiesta condotta dai militari della guardia di finanza di Nola, scaturita da un sequestro eseguito nel febbraio 2014 per poi allargarsi ad un gruppo di grossisti e venditori al dettaglio. Al termine del processo di primo grado, svoltosi con rito ordinario, il collegio ha pronunciato una sentenza che riduce le richieste avanzate dalla Dda disponendo il non doversi procedere per Vincenzo Di Munno.

A uscire con una condanna fortemente al ribasso è stato Vincenzo Tammaro che, difeso dagli avvocati Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano, ha rimediato una condanna a 4 anni e cinque mesi nonostante la pubblica accusa ha invocato nei suoi confronti una condanna a 12 anni contestandogli di aver operato come fornitore di sei distinte associazioni per delinquere dedite al contrabbando di sigarette.

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Il tribunale invece ha escluso per lui l’aggravante di capo e promotore infliggendogli la pena più mite di 4 anni e cinque mesi. Tra le altre condanne 3 anni e cinque mesi per Amilcare Tebaldo, Daniele Ruoppolo, Domenico Ruoppolo, 3 anni e tre mesi per Ivan D’Onofrio, Salvatore Vitiello, 3 anni Maurizio Chiummiello, Domenico Garofalo, Domenico Giordano, 2 anni e quattro mesi Gennaro Spiezio, 2 anni e due mesi Francesco Condemi, Antonio Noce e Vittorio Nocerino, 2 anni Ciro Palma, Salvatore Di Martino, Ciro D’Ambrosio