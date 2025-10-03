PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia a Bacoli, trovato morto tra gli scogli il finanziere Daniele Scotto...
CronacaCronaca locale

Tragedia a Bacoli, trovato morto tra gli scogli il finanziere Daniele Scotto Rosato

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Tragedia a Bacoli, trovato morto tra gli scogli il finanziere Daniele Scotto Rosato
Tragedia a Bacoli, trovato morto tra gli scogli il finanziere Daniele Scotto Rosato
PUBBLICITÀ

Era scomparso da ieri pomeriggio e i genitori, non vedendolo rientrare, avevano lanciato l’allarme. Da allora erano scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine e della Capitaneria di Porto. Poche ore fa, però, è arrivata la notizia più temuta: il corpo senza vita di Daniele Scotto Rosato, 30 anni, è stato ritrovato tra gli scogli dell’insenatura di Cala Moresca, a Capo Miseno.

Il giovane finanziere era uscito in canoa nonostante le condizioni meteo avverse. Il natante è stato rinvenuto poco distante dal punto in cui è stato recuperato il cadavere.

PUBBLICITÀ

Daniele, in servizio alla Guardia di Finanza nel nord Italia, era tornato a Bacoli per trascorrere alcuni giorni con la famiglia e gli amici. Il suo rientro a casa si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati