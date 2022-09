Tragedia a Giugliano, in via Fratelli Maristi è stato trovato il cadavere di una persona. Si tratta probabilmente di suicidio. La vittima è un ragazzo di circa 40 anni, con alle spalle una vita problematica. Sul posto la polizia per i rilievi del caso. La notizia ha sconvolto il parco dove abitava il ragazzo insieme alla compagna. Vivevano una vita abbastanza riservata.