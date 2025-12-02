PUBBLICITÀ
Tragedia a Monterusciello, anziana muore carbonizzata in casa: gravissimo il marito
Tragedia a Monterusciello, anziana muore carbonizzata in casa: gravissimo il marito

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Tragedia nel quartiere di Monterusciello dove una donna è morta in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione.

Grave il marito, ricoverato in codice rosso all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli a causa di gravi ustioni riportate su tutto il corpo.

Secondo quanto ricostruito e come riportato da Cronaca Flegrea, l’incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito causato da un malfunzionamento di una stufa elettrica. La tragedia è avvenuta in una casa popolare al lotto 16, in via Salvatore di Giacomo.

Sul posto ci sono polizia, carabinieri e vigili del fuoco.

