Tragedia a Napoli, muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser dai carabinieri

PUBBLICITÀ

A Napoli un uomo di 35 anni è deceduto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale, dopo essere stato colpito con un taser dai carabinieri. I militari erano intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Quando l’uomo ha aperto la porta di casa, avrebbe opposto resistenza, costringendo gli agenti – secondo le prime ricostruzioni – a ricorrere all’uso dell’arma elettrica, che sarebbe stato impiegato nel rispetto delle procedure previste dalla normativa. Lo riporta Il Mattino.