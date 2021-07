Stamattina si è verificata una tragedia alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II. Un ragazzo è caduto nel vuoto nella sede di in via Porta di Massa a Napoli. Il corpo sarebbe stato ritrovato nei pressi dalle scale dell’Aula occupata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, entrambi hanno constatato la morte avvenuta in seguito all’impatto.

I militari sono ancora sul posto per accertare le dinamiche dell’accaduto: le piste sono quella dell’incidente o del suicidio. Studenti e professori sono sotto choc.