Tragedia del piccolo Domenico, i legali di Oppido: “Operò correttamente”

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“Si tratta di una valutazione probabilistica, che resta nel campo dell’ipotesi“. Così gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, legali del cardiochirurgo Guido Oppido, hanno replicato ai giornalisti che, al termine dell’udienza per l’incidente probatorio che si è tenuta in tribunale a Napoli, hanno chiesto un parere sulle eventuali maggiori chances che il piccolo Domenico Caliendo avrebbe avuto se fosse stato collegato al Berlin Heart, il cosiddetto cuore artificiale.

Un dato emerso dalla relazione sull’incidente probatorio depositata dai tre periti del giudice per le indagini preliminari Mariano Sorrentino. “Parliamo di una ipotesi terapeutico chirurgica probabilistica – hanno ribadito i due legali – che, ad avviso delle difese, si deve misurare poi con le circostanze del caso concreto, con la fisiopatologia di un cuore come quello, con le ulteriori criticità che in quel contesto c’erano. Quindi insomma sono valutazioni molto difficili da condurre”.

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Gli avvocati Manes e Sorge hanno anche voluto sottolineare che, come finora da loro sostenuto, l’espianto dell’organo malato di Domenico “poteva essere eseguito anche prima dell’arrivo nella sala operatoria del box frigo contenente il cuore da trapiantare. Quindi il dottor Oppido ha operato del tutto correttamente anche nell’ipotesi in cui fosse confermato, appunto, che abbia iniziato prima, cosa che la sua difesa contesta“. “Diciamo che, anche in questa ipotesi, avrebbe eseguito l’operazione di cardioctomia del tutto correttamente, così come l’intervento chirurgico“, hanno concluso i due professionisti.