Tragedia in Penisola Sorrentina, muore 28 in sella ad una moto

Tragedia ieri sera a Piano di Sorrento. Intorno alle 21.30, in via delle Rose, un giovane motociclista di 28 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente. Il centauro, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Il giovane è morto sul colpo.

La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per permettere i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione del mezzo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.