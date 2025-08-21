PUBBLICITÀ
Tragedia in vacanza, bimbo di 2 anni muore annegato in piscina

Di Gianluca Spina
Un bimbo di due anni è annegato in una piscina gonfiabile nella casa di villeggiatura della famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. A ritrovarlo sarebbe stata la nonna.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, originario di Comiso, sarebbe riuscito a salire la scaletta che conduceva alla piscina, eludendo la sorveglianza degli adulti. Il padre e i nonni gestiscono un oleificio.

“Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, contattato telefonicamente dall’agenzia Dire. In segno di rispetto per la famiglia, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni in programma nel cartellone estivo.

