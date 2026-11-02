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Un incidente stradale si è verificato ieri mattina, domenica 1 novembre, in via Tommaso De Amicis, nei pressi di via Nuova Toscanella e del Policlinico Federico II di Napoli.

Un uomo a bordo di uno scooter, Gaetano Milo, è morto per cause in corso di accertamento. La vittima aveva 56 anni. Gli investigatori hanno trovato sul luogo del sinistro solo il motociclo. Indagini in corso per capire se ci siano altri veicoli coinvolti, si ipotizza il coinvolgimento anche di un’auto, ma ci sono indagini in corso.

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Tragedia in zona ospedaliera a Napoli, Gaetano muore dopo l’incidente in scooter

Si tratta del secondo incidente mortale che avviene a Napoli nel giro di due giorni. Nella giornata di sabato 31 ottobre era deceduto un settantenne, investito mentre attraversava in via Pietro Castellino, nella zona del Rione Alto.

Gaetano, mentre percorreva la Via De Amicis, per cause ancore in corso di accertamento, è caduto al suolo riportando gravi ferite. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso.

Per i rilievi tecnici è giunto sul posto il personale dell’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale per esaminare la scena e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli anche grazie all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e all’individuazione di eventuali testimoni.

Il motociclo è stato sottoposto a sequestro, la salma trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale ed è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza, compresa l’eventuale disposizione dell’esame autoptico.

Grave lutto in ANM, Gaetano lavorava in Funicolare

Lutto in Anm, l’azienda dei trasporti di Napoli, per la morte di Gaetano Milo, tranviere impegnato sulla Funicolare di Chiaia.

Per la morte prematura del dipendente, si è espresso sui social il sindacalista Usb di Anm, Adolfo Vallini: “Stamattina ci ha raggiunto una notizia terribile – scrive il sindacalista – Una di quelle che non vorresti mai ricevere, che ti lasciano senza parole e con un vuoto enorme nel cuore. Un tragico incidente ci ha portato via Gaetano Milo, un amico, un collega, ma soprattutto una persona speciale. Gaetano era una persona vera, sempre sorridente, gentile, disponibile. Uno di quelli che la vita ti regala per farti sentire meno solo, che sanno regalarti un sorriso anche nelle giornate più difficili. Ci resteranno la sua semplicità, la sua dolcezza, il suo immenso orgoglio napoletano, l’amore sconfinato per Maradona e quella passione per Vasco Rossi che raccontava tanto di lui. Ci sono persone che attraversano la nostra vita e altre che, senza fare rumore, entrano nel cuore e ci restano per sempre. Tu, Gaetano, sarai una di quelle. E voglio salutarti proprio con le parole di quel Vasco che amavi tanto: «Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l’ha». Ciao Gaetà, fai buon viaggio. Non ti dimenticheremo”.