Tragedia nel Salernitano, agente della Municipale trovato senza vita in casa

Nella notte a Pontecagnano Faiano si è consumata una tragedia: è stato trovato senza vita Antonino Masilotti, agente della polizia municipale. Dell’uomo non si avevano notizie dalla mattinata di ieri e, dopo ore di apprensione, il suo corpo è stato rinvenuto nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi con ambulanza e auto medica, ma per l’agente non c’era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, si legge su Il Mattino, Masilotti avrebbe compiuto un gesto estremo utilizzando la pistola di ordinanza.

“Oggi Pontecagnano Faiano piange una perdita immensa – ha scritto sui social Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano – ci ha lasciati Antonino Masilotti, agente della nostra polizia municipale, un uomo che ha onorato la divisa con professionalità, pacatezza, dedizione e grande umanità.

Antonino non era soltanto un fedele servitore della nostra comunità: era un esempio per tutti, un amico sincero, una persona perbene che con il suo modo gentile e rispettoso sapeva farsi apprezzare da chiunque lo incontrasse. Io ho avuto quella fortuna, la fortuna di incontrarlo e mentre scrivo questo post mi sento come una pietra, con una pesantezza d’animo e una tristezza immensa, per via di quello che è accaduto.

La nostra comunità è scossa e profondamente ferita. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai colleghi, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Pontecagnano Faiano non dimenticherà mai Antonino. Il suo ricordo resterà vivo come eredità di valori, luce e insegnamento per ciascuno di noi. Ciao Antonino, resterai per sempre nei nostri cuori”.