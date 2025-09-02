Tragedia nel Salernitano, agente della Municipale trovato senza vita in casa

“Oggi Pontecagnano Faiano piange una perdita immensa – ha scritto sui social Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano – ci ha lasciati Antonino Masilotti, agente della nostra polizia municipale, un uomo che ha onorato la divisa con professionalità, pacatezza, dedizione e grande umanità.
Antonino non era soltanto un fedele servitore della nostra comunità: era un esempio per tutti, un amico sincero, una persona perbene che con il suo modo gentile e rispettoso sapeva farsi apprezzare da chiunque lo incontrasse. Io ho avuto quella fortuna, la fortuna di incontrarlo e mentre scrivo questo post mi sento come una pietra, con una pesantezza d’animo e una tristezza immensa, per via di quello che è accaduto.
La nostra comunità è scossa e profondamente ferita. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai colleghi, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Pontecagnano Faiano non dimenticherà mai Antonino. Il suo ricordo resterà vivo come eredità di valori, luce e insegnamento per ciascuno di noi. Ciao Antonino, resterai per sempre nei nostri cuori”.