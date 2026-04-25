Tragico incidente in Via Ripuaria a Varcaturo, c’è un morto

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Un tragico incidente si è verificato questa mattina all’incrocio tra via Carrafiello e via Ripuaria a Varcaturo, all’altezza della scuola primaria Don Giuseppe Diana.

Stando alle prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti almeno due veicoli che sarebbero finiti contro un palo. Le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura della strada per permettere i rilievi e ricostruire quanto accaduto. Al momento è stata confermata la morte di una persona, mentre restano ancora da chiarire sia la dinamica dell’incidente sia l’identità della vittima. Le indagini sono tuttora in corso.

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