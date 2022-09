Tragico incidente stradale a Sorrento, 24enne perde la vita

Questa notte a Sorrento i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale compagnia sono intervenuti a via Fuorimura per un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento un 24enne del posto a bordo di uno scooter impattava contro un’auto guidata da un suo coetaneo di Massa Lubrense. Il ragazzo – trasferito nell’ospedale di Sorrento – è deceduto.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nei rilievi dell’incidente. Veicoli sequestrati nel napoletano.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, ma le condizioni del ragazzo sono apparse sin da subito disperate: purtroppo per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dai carabinieri: sono in corso le indagini.