Trema la camorra partenopea, il boss Massimiliano Esposito si è pentito

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La notizia è di quelle pesanti. Anzi pesantissime. Massimiliano Esposito ‘o scognato, storico boss della mala di Bagnoli, avrebbe deciso di pentirsi e di passare dalla parte dello Stato. Una notizia destinata a sconvolgere gli equilibri criminali di diversi gruppi di Napoli considerata la levatura criminale, il passato e i contatti creati e formatisi in oltre trent’anni di malavita. Il boss ha deciso di gettare la spugna e di raccontare tutto quello che sa. Secondo le prima informazioni trapelate ‘o scognato sarebbe stato già trasferito in altro carcere e avviato l’iter per la revoca della nomina dei suoi legali mentre sarebbero state già attivate le procedure per la comunicazione ai parenti. In serata il figlio Christian con un duro post sui social ha preso nettamente le distanze dalla decisione del padre: “Le decisioni di chi oggi non riconosco più come parte del mio percorso familiare e personale appartengono esclusivamente a chi le ha compiute. Io rispondo alle mie. Porto il cognome Esposito con onore. Non intendo permettere che il significato che questo nome ha per me venga confuso con scelte che non condivido e che considero lontane dai principi attraverso i quali ho sempre inteso rappresentarlo”. Parole dure. Quelle di Christian Esposito che hanno un obiettivo ben preciso. Suo padre Massimiliano Esposito ‘o scognato che avrebbe deciso di passare dalla parte dello Stato. Dichiarazioni forti affidate a mezzo social attraverso cui il giovane prende nettamente le distanze dalle notizie circolate da qualche giorno e che verrano quasi sicuramente ribadite nell’udienza che attende Esposito senior nelle prossime ore dinnanzi alla Corte d’appello di Napoli. A maturare la decisione potrebbero esserci anche le precarie condizioni di salute dell’ormai ex boss.

Le condizioni di salute di Massimiliano Esposito

I suoi legali da tempo avevano ingaggiato una battaglia per evidenziare le gravi condizioni di salute di Esposito. “La sorella è andato a trovarlo in carcere e lo ha trovato dimagrito, molto sofferente e con pressione bassa. Operato nel 2022 di adenocarcinoma polmonare metastatizzato alla costola all’ ospedale Monaldi ove era in cura con chemio sperimentale, l’Esposito si recava a ogni mese accompagnato dalla scorta del carcere di Secondigliano. A marzo è stato trasferito in regime di 41 bis a Cuneo ed è stato allontanato dall’ospedale Monaldi che lo aveva in cura e conosceva la sua patologia. Allarmante è inoltre l’ ultima tac da dove si evince che presenta una macchia al surrene che testimonia l’ avanzare inesorabile della malattia”.

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L’appello dell’avvocato I suoi difensori avevano sollecitato il reparto di Oncologia dell’ospedale di Cuneo per verificare la condizione clinica di Esposito.

“Siamo preoccupati e chiederemo l’entrata anche di un medico di parte al fine di avanzare richieste di sostituzione della misura al gip”. Il boss di via Di Niso aveva rimediato nell’ottobre del 2025 una condanna a quattro anni per una vicenda estorsiva che riguardava degli ormeggi a Coroglio: il boss flegreo, dopo un breve periodo di latitanza, era stato raggiunto così in carcere dove gli era stata notificata la nuova ordinanza di custodia cautelare. Circa un mese fa in udienza per l’omicidio di Antonio Ivone Esposito aveva chiesto scusa ai familiari della vittima assumendosi la responsabilità di quel delitto.

Il post del figlio Crisian

“Ho chiesto a mia moglie di rendere pubblica questa mia dichiarazione sui nostri canali social. Voglio chiarire una cosa: la mia presa di distanza da determinate scelte familiari non deve essere confusa con un cambiamento della mia identità, dei miei valori e della considerazione che ho di me stesso. Le decisioni di chi oggi non riconosco più come parte del mio percorso familiare e personale appartengono esclusivamente a chi le ha compiute. Io rispondo alle mie. Porto il cognome Esposito con onore. Non intendo permettere che il significato che questo nome ha per me venga confuso con scelte che non condivido e che considero lontane dai principi attraverso i quali ho sempre inteso rappresentarlo”. Parole dure. Quelle di Christian Esposito che hanno un obiettivo ben preciso. Suo padre Massimiliano Esposito ‘o scognato che avrebbe deciso di passare dalla parte dello Stato. Dichiarazioni forti affidate a mezzo social attraverso cui il giovane prende nettamente le distanze dalle notizie circolate da qualche giorno e che verranno quasi sicuramente ribadite nell’udienza che attende Esposoto senior nelle prossime ore dinnanzi alla Corte d’appello di Napoli.