Tremenda puzza a Caivano, blitz nell’azienda di vernici

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Questa notte i Carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nella zona ASI Pascarola, presso la sede di un’azienda che produce vernici e rivestimenti. Secondo quanto finora ricostruito, una reazione chimica sulla quale sono in corso approfondimenti, avrebbe causato la fuoriuscita di miasmi irritanti da una delle cisterne. L’area è stata sequestrata, la cisterna sigillata e inertizzata dai Vigili del Fuoco intervenuti. Indagini in corso dei Carabinieri per chiarire dinamica.

L’ordinanza del sindaco di Caivano

Dopo i fatti, il Sindaco di Caivano ha emanato un’ordinanza disponendo la chiusura di tutte le scuole, la chiusura del cimitero comunale, chiusura e divieto di accesso a parchi pubblici e aree di gioco, divieto assoluto di svolgimento di attività sportive all’aperto. Raccomandato l’uso di mascherine FFP2, mantenimento delle finestre chiuse, disattivazione degli impianti di ventilazione meccanica.

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“Dalle ore 5:00 circa in città si è avvertita nuovamente un’aria irrespirabile, con diverse segnalazioni da parte dei cittadini.

Il Nucleo NBCR di Napoli dei Vigili del fuoco insieme ai Carabinieri sono intervenuti raggiungendo l’area Asi di Caivano, ho provveduto ad allertare anche la Prefettura e le autorità competenti al controllo.

La situazione viene monitorata costantemente e, in via prudenziale, si raccomanda almeno per questa notte alla cittadinanza, fino a nuove comunicazioni, di:

• evitare, ove possibile, di permanere all’aperto;

• tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni;

Seguiranno ulteriori aggiornamenti qualora dovessero emergere nuove informazioni.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione“, ha scritto sui social il sindaco di Caivano, Antonio Angelino.

La reazione del sindaco di Casoria

In seguito alle segnalazioni relative alla presenza di odori acri avvertiti in diverse zone della città, l’Amministrazione comunale di Casoria si è immediatamente attivata per verificare l’origine del fenomeno e acquisire informazioni precise dalle autorità competenti. La Prefettura, già impegnata nel monitoraggio della situazione, è stata prontamente contattata. Il sindaco Raffaele Bene ha avviato un confronto diretto con la stessa Prefettura, che coordina il tavolo di controllo, l’ARPAC, l’ASL e i Vigili del Fuoco, così da seguire costantemente l’evoluzione dell’episodio e fornire alla cittadinanza comunicazioni corrette e verificate.

Dai primi riscontri ricevuti, gli odori provengono dalla zona industriale di Caivano. Gli enti coinvolti hanno fornito rassicurazioni: al momento la situazione risulta sotto controllo e non sono emerse condizioni tali da determinare un allarme per la popolazione.

«Abbiamo seguito la vicenda fin dalle prime segnalazioni, mantenendo un contatto continuo con la Prefettura e con tutti gli organismi tecnici e sanitari competenti – dichiara il sindaco Raffaele Bene –. Le informazioni ricevute sono rassicuranti e, allo stato attuale, non risultano particolari criticità. Continueremo comunque a monitorare la situazione e a informare tempestivamente i cittadini qualora dovessero esserci aggiornamenti».

In via esclusivamente precauzionale, chi dovesse avvertire l’odore in maniera particolarmente intensa può limitare temporaneamente l’esposizione, chiudere le finestre e utilizzare una mascherina, soprattutto in presenza di una particolare sensibilità. In caso di irritazione agli occhi o alle vie nasali è possibile ricorrere a soluzioni fisiologiche o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista.

Qualora dovessero manifestarsi sintomi persistenti o disturbi respiratori, è sempre opportuno contattare il proprio medico o i servizi sanitari. Si ribadisce, tuttavia, che al momento non è stato diramato alcun allarme sanitario. L’Amministrazione comunale continuerà a mantenere aperto il raccordo con Prefettura, ARPAC, ASL e Vigili del Fuoco, comunicando esclusivamente informazioni ufficiali e invitando la cittadinanza a evitare la diffusione di notizie non verificate.