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Terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.7: è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.7: è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
Terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.7: è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
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Una tremenda scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa a Napoli e provincia. Avvertita forte e chiara in tutto l’hinterland, ha causato, stando alle primissime testimonianze, problemi anche alle linee del telefono ed elettrica.

L’epicentro pare essere, verosimilmente, ai Campi Flegrei. Attesa per la magnitudo, si temono danni.

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L’AGGIORNAMENTO

E’ di 4.7 la magnitudo dell’ultimo evento sismico registrato a Napoli alle 19:46 di questa sera, venerdì 31 luglio. L’epicentro, stimato a circa 3 km di profondità, è collocato ai Campi Flegrei: si tratta della scossa più forte degli ultimi 40 anni di crisi bradisismica nella zona: il precedente valore più alto registrato ammonta a 4.6 di magnitudo, il 30 giugno 2025

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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