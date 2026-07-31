Terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.7: è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

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Una tremenda scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa a Napoli e provincia. Avvertita forte e chiara in tutto l’hinterland, ha causato, stando alle primissime testimonianze, problemi anche alle linee del telefono ed elettrica.

L’epicentro pare essere, verosimilmente, ai Campi Flegrei. Attesa per la magnitudo, si temono danni.

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L’AGGIORNAMENTO

E’ di 4.7 la magnitudo dell’ultimo evento sismico registrato a Napoli alle 19:46 di questa sera, venerdì 31 luglio. L’epicentro, stimato a circa 3 km di profondità, è collocato ai Campi Flegrei: si tratta della scossa più forte degli ultimi 40 anni di crisi bradisismica nella zona: il precedente valore più alto registrato ammonta a 4.6 di magnitudo, il 30 giugno 2025