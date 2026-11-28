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A Licola i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 52enne, Piergiorgio Magrì, e un 36enne, Giuseppe Gennaro Giugliano. I militari hanno fermato i due a bordo di un auto. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di alcuni gioielli. Nelle tasche di uno dei due anche un tesserino di riconoscimento “assistente arma dei carabinieri-perito”.

Truffa agli anziani col tesserino dei carabinieri creato con l’IA, due denunce a Licola

Il tesserino – che non esiste nella realtà – è stato creato ad hoc con tanto di nome, cognome e loghi dell’Arma. Sulla tessera anche la foto verosimilmente creata con AI di una persona che indossa un uniforme.

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Dalle indagini dei carabinieri è emerso che i due avevano truffato a Battipaglia in provincia di Salerno un uomo di 85 anni. La merce è stata sequestrata, i gioielli verranno restituiti al legittimo proprietario. A Procida un 70enne non è caduto nell’inganno. Sul suo smartphone una chiamata whatsapp e la foto profilo di un carabiniere – questa volta vero e in servizio al nord – in divisa.

Il truffatore, presentato siccome militare in servizio alla stazione dei carabinieri di Procida, lo stava informando di un presunto bonifico bancario irregolare disposto sul suo conto corrente. La vittima, a conoscenza di questi tentativi di truffa, ha interrotto subito la conversazione ed ha denunciato i fatti ai carabinieri del posto che hanno avviato le indagini.