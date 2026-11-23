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Una videochiamata su WhatsApp, la foto di un carabiniere in uniforme e la richiesta di mostrare i gioielli custoditi in casa. È la nuova tecnica utilizzata dai truffatori per rendere sempre più credibile il raggiro del finto appartenente alle forze dell’ordine. Il primo caso segnalato dai carabinieri arriva da Mugnano di Napoli, dove un tentativo di truffa ai danni di un uomo di 59 anni e della figlia 21enne è stato sventato grazie alla prontezza del padre.

La telefonata al padre e la videochiamata alla figlia

Tutto comincia con una telefonata al numero fisso di un’abitazione. Dall’altra parte della cornetta un uomo si presenta come carabiniere e racconta al 59enne che la targa della sua automobile sarebbe emersa durante alcune indagini su una serie di rapine. Per chiarire la propria posizione, gli viene chiesto di raggiungere il comando.

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Durante la conversazione, approfittando dello stato di agitazione dell’uomo, il truffatore riesce a ottenere anche il numero di cellulare della figlia 21enne.

Quando il padre esce di casa, scatta la seconda fase del raggiro. La giovane riceve una videochiamata su WhatsApp da un sedicente carabiniere. La fotocamera dell’interlocutore è disattivata, ma sul profilo compare la fotografia di un militare in uniforme. Un’immagine autentica, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sottratta da un sito di informazione e utilizzata per rendere credibile l’identità del truffatore.

Alla ragazza viene chiesto di mostrare i gioielli presenti nell’abitazione, con il pretesto di doverli confrontare con quelli rubati durante le rapine. Il falso militare le domanda anche di mostrare la cassaforte.

La chiamata al 112 che sventa la truffa

Il piano, però, fallisce. Una volta uscito di casa, il 59enne decide di telefonare al 112 per verificare quanto gli è stato raccontato. Scopre così che nessun carabiniere lo ha convocato e che la vicenda delle rapine è soltanto una messinscena.

L’uomo torna immediatamente a casa e interrompe la videochiamata ancora in corso tra la figlia e il truffatore, evitando che il raggiro venga portato a termine. La famiglia presenta quindi denuncia ai carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli.

Dalle telefonate con numeri falsificati alle foto dei veri carabinieri

Il caso rappresenta un’ulteriore evoluzione delle truffe telefoniche. In passato i malviventi si sono spacciati per nipoti, avvocati o tecnici. Più recentemente hanno cominciato a presentarsi come appartenenti all’Arma, sfruttando anche tecniche informatiche per rendere credibile la propria identità.

Tra queste c’è il cosiddetto caller ID spoofing, che permette di falsificare il numero visualizzato sul telefono della vittima, facendo apparire quello autentico di una stazione dei carabinieri. In altri episodi i truffatori hanno utilizzato persino nome, cognome e grado del comandante locale.

Con la videochiamata WhatsApp il tentativo di inganno compie un ulteriore passo avanti. La fotografia di un vero militare diventa uno strumento per conquistare la fiducia della vittima, anche se chi telefona mantiene la videocamera spenta.

Il caso di Mugnano dimostra quanto sia importante verificare sempre l’identità di chi si presenta come appartenente alle forze dell’ordine. I carabinieri non chiedono ai cittadini di mostrare gioielli o denaro attraverso videochiamate per effettuare presunti controlli. In caso di richieste sospette, è opportuno interrompere la comunicazione e contattare direttamente il 112.