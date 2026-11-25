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C’era da aspettarsi che, prima o poi, il mercato del falso a Napoli arrivasse riguardare anche le tute: un laboratorio clandestino nel quale si fabbricavano capi d’abbigliamento contraffatti, dei più noti marchi, è stato scoperto dai carabinieri nel cuore della città.

Tute Adidas, Nike e Lacoste ‘pezzotte’: maxi sequestro del falso nel cuore di Napoli

In particolare, nel corso di una serie di perquisizioni, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella hanno controllato un box al piano interrato in via Bernardino Rota, nella zona di piazza Mercato, scoprendo il laboratorio clandestino.

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I militari dell’Arma hanno così proceduto alla perquisizione del locale, rinvenendo centinaia di tute sportive contraffatte di brand come Lacoste, Nike, Adidas e Armani. Nella fattispecie, i carabinieri hanno posto sotto sequestro 217 tute false Nike, 200 Armani, 90 Lacoste e 26 Adidas. Nel laboratorio sono state rinvenute e sequestrate anche due macchine da ricamo professionali e una pressa termica per l’applicazione di marchi e loghi.

All’interno del locale, che è stato a sua volta posto sotto sequestro, i carabinieri hanno sorpreso un 25enne, cittadino del Bangladesh, è stato denunciato per contraffazione alla competente Autorità Giudiziaria.