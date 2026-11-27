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All’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un nuovo femminicidio sconvolge la Toscana. Il 26 novembre, a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, il 25enne Andrea Nardini ha ucciso la compagna 23enne Ionela Miruna Girneata, per poi telefonare al 112 e annunciare quanto accaduto. Subito dopo si è allontanato in auto e ha raggiunto il cavalcavia Lora dell’autostrada A1, a Barberino del Mugello, dove si è tolto la vita dopo aver incendiato la propria vettura e aver dato fuoco a se stesso.

Una tragedia che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe maturata all’interno di una relazione lunga diversi anni, segnata da una crescente gelosia e dalla decisione della giovane di interrompere il rapporto. I due vivevano insieme da circa sei anni, dai tempi della pandemia.

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«Non devono trovarla i miei nonni»: la telefonata al 112

A ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia è il Corriere della Sera. Nardini sarebbe stato visto uscire di casa e allontanarsi in automobile prima delle 8 del mattino. Alle 8.30 avrebbe contattato il numero di emergenza, comunicando la morte della compagna.

«La mia ragazza è morta, andate lì, via Roma 45, Ponte a Buggiano. È stato un incidente. Non devono trovarla i miei nonni. Io mi uccido». Queste le parole pronunciate durante la telefonata, secondo quanto riportato dal quotidiano.

Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione, circa un quarto d’ora dopo, per la 23enne non c’era ormai più nulla da fare. La giovane sarebbe stata uccisa con un colpo alla testa, probabilmente inferto utilizzando un manubrio per pesi.

Nel frattempo, il compagno aveva già percorso circa 70 chilometri al volante della sua Alfa Romeo Giulietta blu, raggiungendo il cavalcavia Lora, nel territorio di Barberino del Mugello. Qui avrebbe incendiato l’automobile, cosparso di benzina se stesso e si sarebbe lanciato nel vuoto.

«Era geloso, l’aveva allontanata da tante persone»

A raccontare alcuni aspetti della relazione è stata Alessia Bivolaru, amica della vittima, intervistata da La Nazione. La ragazza, conosciuta da tutti con il soprannome di «Miru», viene descritta come una persona semplice, tranquilla e riservata.

L’amica ha riferito che negli ultimi tempi Ionela aveva smesso di condividere sui social contenuti legati alla propria vita sentimentale. Un cambiamento che, alla luce di quanto accaduto, assume un significato particolare.

«Era geloso, l’aveva allontanata da tante persone», ha raccontato, riferendosi al compagno. Eppure, la stessa amica si è detta sconvolta dalla tragedia: «Era comunque un bravo ragazzo, stavano insieme da quando erano giovanissimi».

Ionela lavorava come corriere e aveva progetti per il futuro. Tra i suoi desideri c’era quello di acquistare un’automobile. Una vita e aspirazioni interrotte a soli 23 anni.

La decisione di lasciarsi e il femminicidio

Uno degli aspetti centrali della ricostruzione riguarda la fine della relazione. Secondo quanto emerso, Ionela Miruna avrebbe deciso di separarsi dal compagno, una scelta che Nardini non avrebbe accettato.

I due condividevano la stessa abitazione da circa sei anni, ma il rapporto sarebbe diventato progressivamente più difficile, anche a causa della gelosia dell’uomo e dell’allontanamento della giovane da alcune persone della sua cerchia.

La tragedia si è consumata il 26 novembre, appena un giorno dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza che, ancora una volta, è stata seguita da una vicenda di violenza estrema consumata all’interno di una relazione sentimentale.