[Video]. Uccide la moglie, poi si impicca sulla Salerno-Reggio Calabria

Tragedia a San Mango Piemonte, provincia di Salerno. Questa mattina, poco dopo le 7, un uomo di 60 anni ha accoltellato sua moglie, pure 60enne. Dopodiché si sarebbe allontanato da casa, impiccandosi su un cavalcavia dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Come riportato da Ansa Campania, l’uomo avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina. La donna, subito soccorsa dai sanitari della Croce Bianca, è stata trasportata in ospedale priva di sensi ed è morta poco dopo l’arrivo in ospedale.

A togliersi la vita è stato un uomo che prima dell’estremo gesto avrebbe ferito la moglie utilizzando un coltello al culmine di una lite avvenuta all’interno della loro abitazione al Parco Fiorito. La donna, soccorsa dai carabinieri giunti sul posto, è stata trasferita all’ospedale Ruggi di Salerno dove è deceduta.

Ancora sconosciute le cause che hanno portato al triste epilogo. Sul caso indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino.

Dopo aver colpito la moglie, ferendola, l’uomo si è allontanato dall’abitazione. Poco dopo, è stato trovato il suo cadavere sul cavalcavia dell’autostrada di San Mango, nei pressi dell’uscita di Pontecagnano Faiano. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, al lavoro per recuperare il corpo senza vita dell’uomo.

Strada chiusa al traffico

Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è provvisoriamente chiuso il tratto tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord per consentire i rilievi delle Forze dell’Ordine e delle Autorità a causa del suicidio in corrispondenza del cavalcavia al chilometro 13,510.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e il traffico è deviato con uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione nord presso lo svincolo di Pontecagnano Nord con rientro in A2 presso lo svincolo di Salerno attraverso la Tangenziale di Salerno.

Uscita obbligatoria per i veicoli in direzione sud presso lo svincolo di San Mango Piemonte, percorso su viabilità secondaria e rientro in A2 presso lo svincolo di Pontecagnano Nord. Per i mezzi pesanti in direzione sud è prevista l’uscita obbligatoria a San Mango Piemonte e percorso alternativo sulla tangenziale di Salerno. Sono chiuse le rampa di ingresso in direzione sud dello svincolo di San Mango Piemonte e la rampa di ingresso in direzione nord dello svincolo di Pontecagnano Nord.

http://