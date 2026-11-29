Una serata in pizzeria con tre amiche, poi il ritorno a casa e i primi sintomi di malessere. Infine la corsa in ospedale, alla clinica Villa dei fiori di Acerra, corsa inutile con Michelle Valentino che muore poco dopo. La 14enne aveva trascorso una serata con le amiche a Casalnuovo. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe ingerito alcuni alimenti ai quali era allergica. Una volta rientrata a casa, comincia ad accusare i primi disturbi. Una volta a casa il padre le avrebbe somministrato delle Bentelan ma il farmaco non avrebbe provocato miglioramenti. Da qui la corsa in ospedale. Quando arriva al pronto soccorso, però, Michelle è già morta. Il personale sanitario non può fare altro che constatarne il decesso. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una reazione allergica particolarmente violenta, legata all’ingestione di alimenti contenenti lattosio, sostanza alla quale la quattordicenne era allergica. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Acerra e della sezione operativa di Castello di Cisterna. I militari della sezione radiomobile sono intervenuti dopo il trasferimento della ragazza in ospedale e stanno ricostruendo le ultime ore di vita della quattordicenne, a partire dalla cena consumata nel locale di Casalnuovo. Secondo la prima ricostruzione Michelle avrebbe preso un trancio di pizza ma avrebbe tolto il latticino dalla pizza, particolare che adesso dovrà essere chiarito da esami approfonditi.