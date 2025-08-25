Vacanza da incubo in Calabria, famiglie napoletane intossicate dopo un pranzo

PUBBLICITÀ

Vacanza rovinata a Nicotera, nel Vibonese. Quella che doveva essere una settimana di relax si è trasformata in un incubo per oltre sessanta turisti, in gran parte provenienti da Napoli e Caserta, finiti in ospedale con sintomi riconducibili a una sospetta intossicazione alimentare. A scatenare i malori, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati wurstel e patatine serviti anche ai bambini.

La vicenda è esplosa in un villaggio turistico già finito sotto i riflettori in passato: due anni fa la struttura era stata sequestrata perché considerata base logistica della cosca Mancuso, salvo poi essere riaperta su decisione del tribunale.

Al momento dell’arrivo, però, molti ospiti avevano già denunciato camere in pessime condizioni, cibo dall’odore sospetto e standard igienici carenti, tanto che diverse famiglie avevano scelto di lasciare il resort prima ancora dei controlli ufficiali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del NAS, che hanno effettuato sequestri di alimenti e inviato campioni ai laboratori per le analisi. Intanto, la vicenda ha scatenato un’ondata di proteste sui social da parte dei turisti coinvolti, molti dei quali hanno già annunciato l’intenzione di avviare una class action.

“Non ci accontenteremo di un rimborso – scrivono in rete – vogliamo giustizia per quello che abbiamo subito”.