Vacanze rovinate per una famiglia di Napoli, scomparsi i soldi dalla cassaforte: scatta la denuncia

Vacanze rovinate per una famiglia di Napoli, in vacanza in un noto villaggio in Salento. Ignoti, infatti, si sono introdotti nella stanza 320 della struttura ‘The Village’ a Torre dell’Orso ed hanno portato alcune banconote. All’interno c’erano 2600 euro e due orologi. Il giorno dopo essere arrivato in stanza, al ritorno dalla spiaggia, è stato notato un primo ammanco di 200 euro.

Il proprietario ha pensato che fosse stato un suo errore nel conteggio dei soldi inizialmente riposti nella cassaforte e non ha sporto denuncia. Dopo aver preso 100 euro, ha chiuso di nuovo la cassaforte. Qualche giorno dopo ha notato un altro ammanco di 300 euro. A quel punto è scattata la segnalazione al direttore della struttura, il quale ha messo in dubbio la versione del turista napoletano. “Non si sono mai verificati episodi simili e la direzione ha piena fiducia nelle persone che hanno in possesso le chiavi”, ha detto il direttore. A quel punto per il povero malcapitato non è rimasto che sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Melendugno.