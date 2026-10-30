Vanella Grassi, Gaetano Petriccione fa scena muta davanti al gip

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Si è avvalso della facoltà di non rispondere negando ogni addebito Gaetano Petriccione, il figlio del boss Salvatore ‘o marenar indicato come il nuovo reggente della Vanella Grassi. Dinnanzi al gip Petriccione junior, difeso dall’avvocato Gandolfo Geraci, ha scelto la linea del silenzio negando ogni addebito contestatogli dalla Procura. Il giovane ras ha voluto comunque precisare di non aver mai assunto la guida del clan evidenziando che la sua detenzione risale infatti al 2009, quando fu arrestato per l’omicidio di Vittorio Iodice, commesso da minorenne.

Da quel momento, ha ribadito il detenuto, i contatti con l’esterno e con gli attuali accusatori (i pentiti Luigi Esposito, Pietro Polverino) sarebbero stati impossibili.

L’impianto accusatorio della Dda si basa sul presunto utilizzo di cellulari in carcere attraverso cui Petriccione avrebbe dettato la linea al suo gruppo. L’accusa principale mossa a Petriccione riguarda la sua presunta e perdurante capacità di comando: nonostante si trovi ristretto in regime di detenzione all’Alta sicurezza, il trentaseienne avrebbe continuato a impartire disposizioni, a gestire la cassa comune del sodalizio. Particolare su cui si giocherà la battaglia della difesa a partire dal Riesame.

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