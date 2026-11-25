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Nuovo pesante atto vandalico ai danni di Mappatella Gym, la prima palestra pubblica e gratuita sulla spiaggia alla Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli, nata grazie all’accordo tra la Fondazione Marinelli-Gaeta (Ma-Ga), l’associazione “100×100 Naples” e il Comune di Napoli. A segnalare l’accaduto al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli è stato un cittadino che ha documentato con alcune fotografie lo stato in cui sono stati ridotti gli attrezzi: entrambi i sacchi da boxe presenti nella struttura – sia quello nero sia quello rosso – risultano profondamente squarciati con un’arma da taglio, con tutta l’imbottitura strappata fuori e sparsa sulla sabbia sottostante.

Un episodio che si aggiunge a quello già avvenuto nell’aprile 2025, quando nel giro di poche settimane erano stati tagliuzzati e sventrati prima un sacco e poi quello sostitutivo, costringendo all’epoca a ricorrere al nastro adesivo per tentare di tenerlo insieme e portando lo stesso Borrelli a effettuare un sopralluogo sul posto per denunciare l’ennesimo sfregio contro uno spazio gratuito pensato per lo sport e l’aggregazione sana.

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“È rabbioso e inaccettabile assistere all’ennesimo raid vandalico contro Mappatella Gym, uno spazio gratuito nato per offrire ai giovani e ai cittadini la possibilità di fare sport all’aria aperta sul lungomare – dichiara il deputato -. Il punto non è soltanto il danno materiale arrecato a un bene pubblico e all’impegno di associazioni e fondazioni che lavorano per la città, ma il fatto gravissimo che ci siano balordi che girano tranquillamente armati di coltello pronti a distruggere ciò che appartiene a tutti. Chiediamo controlli rigorosi, videosorveglianza efficace lungo il lungomare e l’individuazione dei responsabili, perché chi vandalizza gli spazi pubblici e porta lame in tasca va fermato e punito senza alcuna giustificazione”.