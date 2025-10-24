Verso Napoli-Inter: Conte ripensa a Meret, in attacco possibile sorpresa

PUBBLICITÀ

Napoli-Inter si avvicina. Il big match del Maradona andrà in scena nella giornata di sabato 25 ottobre 2025 alle 18. Partenopei e nerazzurri sono appaiati in classifica con 15 punti ad una sola lunghezza dal Milan capolista.

La settimana da incubo del Napoli: troppi infortuni per gli azzurri

Il ritorno dalle nazionali, non ha fatto felice Antonio Conte. Il tecnico salentino infatti si è ritrovato con delle assenze pesanti tra le quali McTominay e Hojlund. Lo scozzese ha recuperato in fretta, e nella gara di Champions League contro il PSV, ha siglato una doppietta che seppur inutile ha dimostrato ancora una volta quanto Scott è indispensabile per gli azzurri. Hojlund ha invece saltato le gare con Torino e PSV, ed è in dubbio per la gara con l‘Inter. A ciò vanno aggiunti gli infortuni di Lobotka e Rrahmani, quest’ultimo ormai fuori da inizio settembre.

Tra Torino e PSV, la squadra di Conte ha collezionato due sconfitte che hanno fatto molto rumore, serve una reazione quanto prima.

Verso il big match con l’Inter: come ci arrivano gli azzurri?

In vista dell’attesissimo match contro gli uomini di Chivu, Conte dovrebbe puntare ancora sul 4-1-4-1. In porta, potrebbe tornare Alex Meret, rimasto fuori nelle ultime gare dei partenopei. In difesa, il rientro di Buongiorno è sicuramente una buona notizia, e ad affiancarlo dovrebbe essere ancora una volta Beukema. Di Lorenzo e Spinazzola agiranno sulle fasce. A centrocampo la conferma di Gilmour sembra certa, con De Bruyne, Anguissa e Politano a completare la linea. L’altro grande dubbio riguarda l’attacco. Se Hojlund non dovesse farcela, toccherebbe ancora a Lucca. L’ex centravanti dell’Udinese non ha sin qui convinto del tutto la piazza partenopea, e l’espulsione ingenua rimediata in Olanda ha complicato ulteriormente le cose.

La gara con l’Inter, per i partenopei arriva forse nel momento peggiore, nel quale alcune certezze sembrano essere svanite. Gli azzurri però contro un avversario sulla carta favorito, avranno l’occasione di riscattare la pessima settimana vissuta.