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Paura nella notte su un autobus Anm a Napoli. Poco dopo mezzanotte i carabinieri sono intervenuti in via Ghisleri, all’altezza del mercato rionale “La Piramide”, dopo la segnalazione dell’autista di un mezzo della linea R5.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe sentito un rumore provenire dall’esterno del bus. A quel punto ha fermato il mezzo e, dopo aver controllato, ha notato che la vetrata sul lato sinistro era completamente in frantumi.

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Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del danneggiamento e stabilire che cosa abbia colpito la vetrata.

Le indagini sono in corso.