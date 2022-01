“Vi renderemo la vita difficile, chi non rispetta le regole è pericoloso”, furia Sileri in Tv

“Vi renderemo la vita difficile perché chi non rispetta le regole è pericoloso”. Così Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, si rivolge ai ‘no vax’ e ‘no green pass’, con particolare riferimento all’ospite presente ieri sera, 25 gennaio, nello studio di Di Martedì, su La7. “Criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi in trasmissione ci vengono. E in televisione è richiesto il green pass o il tampone, quindi per venire in tv e farsi vedere la regola viene rispettata”, dice Sileri. “Ma state a casa! Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso”, aggiunge rivolgendosi all’interlocutore contrario al vaccino per il Coronavirus.

Covid; Sileri, nelle prossime settimane cambiamento delle nostre vite

“L’alta percentuale di vaccinati e il virus meno temibile ci permettono una rimodulazione delle regole. Siamo in una fase di transizione ma nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivo ritorno alla completa normalità”. Così Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Radio Cusano Campus. Sileri ha spiegato che vanno allentate le restrizioni del green pass e riviste le regole per la scuola.