[Video]. Serata fantastica rovinata dalla violenza, scontri tra ultras dopo Napoli-Liverpool

La Polizia Locale di Napoli in occasione dell’incontro di calcio Napoli – Liverpool ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio, al fine di prevenire e reprimere gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi.

Gli Agenti della Municipale hanno contestato 113 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevato 62 autovetture in divieto di sosta, sequestrato 2 veicoli per la mancata copertura assicurativa. Durante le attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi sono stati individuati esercitare questa attività illecita, 10 i soggetti ai quali, oltre al verbale, è stata anche sequestrati i proventi dell’attività illecita. Due gli abusivi deferiti all’Autorità Giudiziaria per recidiva.

I controlli hanno riguardato anche la regolarità dell’esercizio delle attività commerciali. 30 i controlli eseguiti per l’accertamento del possesso delle autorizzazioni e della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico dai quali sono scaturiti 10 sequestri di merce e di strutture di vendita.

Alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Liverpool, il club inglese, attraverso il proprio account Twitter , aveva avvertito i propri tifosi a fare attenzione per le strade del capoluogo campano per evitare di venire rapinati o aggrediti. Peccato, invece, che siano stati proprio alcuni supporter dei Reds, in pieno stile Hooligans, a scagliarsi e ad aggredire dei cittadini napoletani dopo la partita. E’ accaduto a Via Marina dove i facinorosi tifosi britannici hanno tentato anche di “placcare” gli scooter in transito facendone cadere uno. La situazione è poi degenerata culminando in un violento scontro tra le due tifoserie.

