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Si è concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria il giudizio direttissimo a carico di Diego Russo, 38 anni, arrestato domenica scorsa. Il pubblico ministero aveva chiesto gli arresti domiciliari.

L’uomo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, era stato arrestato nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria condotta dai Carabinieri di Villaricca e risulta indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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Secondo quanto riportato negli atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, nel corso dell’intervento sarebbero stati rinvenuti 12 involucri in plastica trasparente contenenti una sostanza ritenuta presumibilmente cocaina, per un peso complessivo di circa 3,20 grammi.

La vicenda è approdata davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, presso la sede giudiziaria di Aversa, per il giudizio direttissimo.

Una decisione che, pur confermando la legittimità dell’arresto, ha portato all’applicazione di una misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella invocata dal pubblico ministero.

La posizione dell’indagato resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento penale.

Si ricorda che, in questa fase, vige il principio della presunzione di innocenza e che la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata esclusivamente con sentenza definitiva.