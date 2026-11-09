Non si apre il paracadute, il napoletano Vincenzo muore a 35 anni

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Ieri incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio a Vercelli. A perdere la vita è stato Vincenzo Criscuolo durante un’attività di volo con il paracadute. Secondo le prime informazioni, il paracadute si sarebbe aperto solo parzialmente. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza da Vercelli, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine.

Aveva trentacinque anni il napoletano Vincenzo che si è poi trasferito a Milano per lavoro. Alle 14,30 il paracadutista si è schiantato a Vercelli in un campo dietro il carcere cittadino. Sul posto, in via Lamporo, sono intervenuti gli operatori del servizio di soccorso 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Come riporta il Mattino, il giovane era molto conosciuto nelle cittadini di Marano e Qualiano.

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