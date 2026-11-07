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«Ci sono persone che restano nei nostri ricordi dopo essere state a lungo nella nostra vita e altre che ci restano impresse anche solo dopo un unico incontro. Con Daniel per me è stato così. Ricorderò a lungo il suo sguardo, seduto su una brandina davanti a persone a lui sconosciute, ricorderò la voce del suo papà, tranquillizzato e commosso per aver finalmente ritrovato dopo tanti mesi il suo giovane figlio».

Viveva all’aeroporto di Capodichino, Daniel è tornato in Svezia: “Ora potrà godersi la famiglia”

Queste le parole tramite un post sui social di Chiara Marciani, Assessora alle Politiche Sociali, Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, dopo il ritorno a casa di Daniel, il ragazzo svedese che per diverso tempo ha vissuto all’interno dell’aeroporto di Capodichino.

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«E soprattutto ricorderò il suo “yes” , un po’ spaventato, quando gli abbiamo chiesto se volesse finalmente tornare a casa. Oggi finalmente Daniel è a casa, in Svezia, e voglio pensare che si stia godendo l’affetto della sua famiglia, di suo padre e di sua madre, che ieri sera, qui su Instagram , da mamma a mamma, mi ha ringraziato con un cuore».

La storia di Daniel è una bella storia, perché è una storia di solidarietà tutta napoletana. Iniziata dai lavoratori dell’aeroporto e conclusasi con il lavoro dell’amministrazione comunale e in particolar modo dell’assessore Chiara Marciani che ha preso a cuore la vicenda di Daniel. Il ragazzo, dall’altra sera è a casa con i suoi genitori, l’assessore la mamma si sono scambiate anche un cuoricino su Facebook.

La mamma di Daniel ha scritto un lungo messaggio in svedese all’assessore per ringraziarla per il lavoro che ha svolto e soprattutto per la solidarietà dimostrata nei confronti del suo ragazzo.