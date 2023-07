Non voleva pagare la ricarica telefonica, rissa a Giugliano per un euro

PUBBLICITÀ

Rissa a Giugliano per un euro. Non è una barzelletta ma ciò che è accaduto tra il titolare di una tabaccheria e un cliente. A scatenare la lite un cliente che si è prima rifiutato di pagare intero importo della ricarica telefonica, poi ha offeso il titolare della tabaccheria scatenando il putiferio. Come prevede la legge sulla scheda sono stati accreditati 4 euro, più un euro di commissione. Il cliente però non voleva sapere ragioni ed è tornato nell’attività in modo stizzoso dicendo che non voleva pagare l’intero importo della ricarica telefonica. Il titolare ha provato a spiegare il motivo ma poi i toni si sono alzati e ne è nata una zuffa tremenda, alla presenza di decine di testimoni. Una persona è rimasta ferita in modo lieve.