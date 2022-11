Napoli, maxi rogo di scooter al Vomero: i sospetti su una banda di teppisti

“Il rogo di cinque scooter in Piazza Medaglie d’Oro, avvenuto nella notte di sabato, è un gesto criminale sfrontato e pericoloso sul quale è bene indagare a fondo per risalire agli autori e ai motivi. Non sia derubricato in alcun modo a semplice bravata perché le modalità e le circostanze fanno intendere che ci sia dietro la mano di teppisti incendiari. In una piazza centralissima e normalmente affollata di giovani fino a tarda notte e con diverse telecamere di sorveglianza ci aspettiamo di avere presto dei riscontri per risalire a questi criminali. Chi ha visto denunci o segnali circostanze che possono essere utili alle indagini anche in forma anonima. Chiediamo altresì che siano subito prese le immagini delle telecamere presenti nelle quali ci potrebbe essere la risoluzione del caso”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e del consigliere della V Municipalità Gennaro Nasti.

