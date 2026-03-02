PUBBLICITÀ
Wissal Elhaloui scomparsa da Napoli, non si hanno notizie dal 28 febbraio

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Wissal Elhaloui, di cui non si hanno più notizie da sabato 28 febbraio. La giovane, alta circa 1,55 metri, è stata avvistata l’ultima volta a Piazza Dante, a Napoli, e da quel momento amici e familiari hanno perso ogni contatto.

Secondo quanto riferito dai parenti, Wissal non ha più dato notizie di sé e ogni tentativo di mettersi in contatto con lei è risultato vano. L’allarme è stato lanciato nelle ultime ore anche attraverso i social, con l’obiettivo di raccogliere eventuali segnalazioni utili.

Chiunque abbia informazioni o l’abbia vista dopo l’ultimo avvistamento è invitato a contattare immediatamente i numeri:

320 965 9297
334 724 9168
351 608 0384

Oppure tramite l’account Instagram Semplicemente__axel.

