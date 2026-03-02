Wissal Elhaloui scomparsa da Napoli, non si hanno notizie dal 28 febbraio

PUBBLICITÀ

Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Wissal Elhaloui, di cui non si hanno più notizie da sabato 28 febbraio. La giovane, alta circa 1,55 metri, è stata avvistata l’ultima volta a Piazza Dante, a Napoli, e da quel momento amici e familiari hanno perso ogni contatto.

Secondo quanto riferito dai parenti, Wissal non ha più dato notizie di sé e ogni tentativo di mettersi in contatto con lei è risultato vano. L’allarme è stato lanciato nelle ultime ore anche attraverso i social, con l’obiettivo di raccogliere eventuali segnalazioni utili.

Chiunque abbia informazioni o l’abbia vista dopo l’ultimo avvistamento è invitato a contattare immediatamente i numeri:

320 965 9297

334 724 9168

351 608 0384

Oppure tramite l’account Instagram Semplicemente__axel.