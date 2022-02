Genitori impegnati a scattare foto per i social, il figlio di 2 anni annega in piscina

Mentre stavano scattando foto hot per i social network, il loro bambino di 2 anni annegava in piscina. E’ successo in Thailandia nel giorno di San Valentino, ad una coppia di genitori intenta a fare un servizio fotografico da pubblicare su OnlyFans, piattaforma per adulti utilizzata per condividere contenuti esclusivi, anche vietati ai minori di 18 anni.

Il 14 febbraio 2022, giorno di San Valentino, la modella 26enne Wiyada Pontawee e suo marito, un fotografo, avevano organizzato una festa nella loro lussuosissima villa di Pattaya, in Thailandia. Mentre stavano facendo una serie di scatti da pubblicare su OnlyFans e altre piattaforme per adulti, hanno sentito il piccolo annaspare. “Stavamo lavorando quando è accaduto – ha dichiarato l’uomo – Stava soffocando, quindi sono intervenuto per aiutarlo, ma era troppo tardi”. Sulle cause dell’incidente è stata aperta un’indagine. Il bimbo, annegato in piscina, avrebbe compiuto tre anni solo due giorni dopo, ma è morto in ospedale. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale.

Il piccolo Chawanakon avrebbe compiuto tre anni due giorni dopo San Valentino. Quando è annegato, si trovava insieme agli altri bambini ma senza la supervisione degli adulti che stavano invece lavorando all’interno della villa. Il primo soccorritore è stato proprio il padre del piccolo, che si è tuffato in piscina per recuperarlo. Nonostante l’intervento, per il bimbo di due anni non vi è stato nulla da fare. I medici hanno provato ad eseguire manovre di emergenza per rianimarlo, ma a nulla sono valsi i tentativi. Trasportato in ospedale d’urgenza, è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo.