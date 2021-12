Accusato di truffa assicurativa, assolto noto imprenditore di Melito

Marrone Luigi, noto imprenditore di Melito, assolto dall’accusa di truffe assicurative. L’uomo era finito sotto processo a Milano ma stamattina il giudice monocratico dott. Saba, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Daniele Ionà, ha assolto Marrone.

Secondo il Pm, Marrone al fine di conseguire l’indennizzo derivante da un contratto di assicurazione, denunciava un sinistro stradale in realtà mai avvenuto alla società Zurich chiedendo il risarcimento del danno. In particolare l’indagato denunciava di aver subito il furto della medesima autovettura risultata coinvolta nel suddetto sinistro stradale ed alla richiesta dell’assicurazione di fornire documentazione relativa alle riparazioni effettuate dopo l’incidente rispondeva di non essere in possesso di alcuna documentazione comprovante l’avvenuta riparazione dell’auto, salvo poi produrre una fattura datata con data successiva rispetto a quella in cui il Marrone denunciava il furto del veicolo.

Ma a seguito delle indagini e del processo Marrone è risultato estraneo ai fatti ed assolto.